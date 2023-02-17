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بايدن: يبدو أن شى جين بينج لا يريد قطع العلاقات مع الولايات المتحدة

الجمعة، 17 فبراير 2023 07:00 ص
بايدن: يبدو أن شى جين بينج لا يريد قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يعتقد أن الرئيس الصيني شي جين بينج لا يريد قطع العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال بايدن في حديث لقناة NBC، نشر الخميس: "أعتقد أن الشيء الأخير الذي يريده شي هو قطع العلاقات مع الولايات المتحدة ومعي بشكل حاد".

وكان بايدن قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تسعى للمنافسة مع الصين، ولا تريد المواجهة معها، وإنه يتوقع أن يتحدث مع الرئيس الصيني قريبا.

وجاء ذلك في معرض حديث بايدن عن إسقاط الولايات المتحدة لـ 3 أجسام طائرة في العطلة الأسبوعية الماضية، إضافة إلى منطاد صيني في وقت سابق. وقال بايدن إنه لا يعتزم الاعتذار عن إسقاط المنطاد، وإن الأجسام الطائرة الأخرى لا علاقة لها بالبرامج الصينية.


الصين

امريكا

جو بايدن

شى جين بينج

منطاد التجسس

البيت الابيض

تايوان

حرب روسيا واوكرانيا



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