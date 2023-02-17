انهيار أجزاء من داخل عقار في اللبان بالإسكندرية دون إصابات بين المواطنين

شهدت منطقة اللبان التابعة لحى الجمرك بمحافظة الإسكندرية ، اليوم الجمعة ، انهيار أجزاء من من داخل أحد العقارات بالمنطقة دون وجود أى إصابات بين المواطنين، والبداية عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بناء قديم دون إصابات .

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية والتدخل السريع لمحل البلاغ، وتمت المعاينة الأولية للعقار من قبل مسئولى الحى، وتبين انهيار أجزاء من الداخل بالعقار رقم 9 شارع المهلبي بنطاق حي الجمرك ، عقار بناء قديم ، وتم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار، تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

ومن جانبة، شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أى حالات طارئة والتعامل الفورى مع أى آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

كما قام مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير بمتابعة أعمال كسح وإزالة آثار مياه الأمطارعلي مدار الساعة من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، بتواجد كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية بالحي وصرف صحي غرب والتعامل الفوري مع أماكن تجمعات المياه.

وتابع اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق المركز شملت، طريق جمال عبد الناصر، طريق أنور السادات ببرج العرب القديم، الشوارع الرئيسية والفرعية بقرية بهيج.