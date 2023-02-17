الوحدات المحلية بالإسماعيلية ترفع 6886 طن مخلفات خلال أسبوع

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار للأمراض والأوبئة، حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 6886 طن خلال الفترة من 10 فبراير حتى 16 فبراير الجارى.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي 70 طنا.

وفي قرية عين غصين تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي 80 طنا.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت 157 طنا.

ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 307 أطنان من القمامة والمواد الصلبة.

وفي حى أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي 500 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وفي حى ثان الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من 1372 طنا من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحى ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 1000طن على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 968 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

و في مركز و مدينة القنطرة غرب، قامت الوحدة المحلية بالمركز و القري التابعة لها برفع ما يقرب من 510 طن مخلفات خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 525 طنا خلال الأسبوع الماضي من القرى و المدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 520 طنا من القمامة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 530 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 645 طنا من المدينة والقرى وتوابعها.

وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.