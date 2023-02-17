النقل ترفع كمرات الأعمال الصناعية بالمرحلة الثانية لمحور ديروط العلوى على النيل

كتب سيد الخلفاوى

انتهت الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، من أعمال رفع كمرات الأعمال الصناعية بالمرحلة الثانية من محور ديروط العلوي علي النيل، وذلك ضمن خطط التطوير التى تنفذها الدولة لربط جانبى النيل وإنشاء محاور تنمية جديدة.

وشهد قطاع الطرق والكبارى في مصر، تنفيذ أعمال تطوير ضخمة، نفذتها الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل المصرية، وهو ما ساهم في تجديد وتطوير شبكة الطرق، ما انعكس على البيئة بشكل واضح، حيث إدى خلق طرق جديدة إلى تقليل الازدحام وبالتالي تقليل انبعاثات عوادم السيارات، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود، وتوفير خدمة للمواطن وحل مشاكل التكدس المرورى واختصار المسافة والوقت والجهد.

وتم تنفيذ (13) محور ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر « محور روض الفرج » - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة - ديروط) بتكلفة 14 مليار جنيه ، فيما يتقدم العمل فى تنفيذ عدد (14) محور (دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبو تيج – تلا / طنوب –شمال الأقصر – شبراخيت – سمنود – منفلوط – دشنا – دار السلام – المراغة – أبو غالب - القطا) بتكلفة 20 مليار جنيه

كما تم تنفيذ (900) كوبرى ونفق من أهمها ( كوبرى دكرنس – كوبري سندوب – عدد 5 كباري علي طريق بنها / المنصورة ” اسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت ” - كوبرى المديرية أعلي مزلقان السكة الحديد ببنى سويف – كباري ” قلما – الشموت – طوخ طنبشا ” على طريق الإسكندرية الزراعي - كوبرى تقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى مع طريق الفيوم - عدد 26 كوبرى بمنطقة شرق القاهرة - عدد 8 كبارى على محور الفريق العصار - عدد 14 كوبرى على محور المحمودية - كوبرى تقاطع وصلة الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلي ( كم 21).

ويتقدم العمل في تنفيذ (143) كوبرى ونفق ومن أهمها (15 كوبرى أعلي مزلقانات السكك الحديدية –15 كوبري مشاة وسيارات علي الرياح البحيري - 7 كباري علوية جديدة على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى - كوبرى أعلى مفيض توشكى) - توسيع كبارى وصلة الكافورى ووصلة الذراع البحرى وإنشاء دوران للخلف فى إتجاه الإسكندرية ) والكبارى العلوية والأنفاق علي الطرق المزدوجة الجاري إنشاؤها مثل طريق الزقازيق / السنبلاوين وطريق كفر الشيخ / دسوق.