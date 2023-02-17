الكشف الطبى على 1747 مريضا من أهالى قرى "حياة كريمة" بالإسكندرية وصرف العلاج مجانا

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة علاجية بقرية "أبو زهرة" ببرج العرب، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، وتحت رعاية الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير الصحة والسكان واللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية .

وقالت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، أن القافلة ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، والعظام ، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان، وشارك فيها 61 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة التابعين للإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1747 مريض من أهالي القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 26 حالة إلى مستشفى برج العرب المركزى لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة "رشا مسامير" منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية ، أنه تم خلال يومي العمل إجراء 228 تحلبلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 227 تحليلا بمعمل الطفيليات و 11أشعة سينية، و 20 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 75 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 711 مواطن من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.

كما قام الدكتور "إبراهيم إسماعيل" مدير إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة ، على رأس فريق من إشراف القوافل بالوزارة ، بزيارة القافلة وتفقد أعمال اليوم الثانى من أعماله.