اليوم السابع
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والتقديم حتى 21 فبراير..

القوى العاملة تنظم دورة تدريب مجانية للشباب على 3 مهن

الجمعة، 17 فبراير 2023 08:00 ص
القوى العاملة تنظم دورة تدريب مجانية للشباب على 3 مهن وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

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كشف مركز التدريب المهنى ببولاق الدكرور التابع لوزارة القوى العاملة، عن فتح باب التقديم على دورة تدريبية مجانية متخصصة للشباب حتى يوم 21 فبراير الجارى، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتوفير برامج تدريبية تتواءم مع متطلبات سوق العمل الداخلى والخارجى.

 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الدورة التدريبية.

- الدورة على مهن تأسيس وصيانة أعمال السباكة الصحية، وتركيبات وصيانة كهربائية، وصيانة التكييف الأبليت والشباك.

- تبدأ الدورات التدريبية يوم 26 فبراير.

- يتيح التدريب مزايا، تشمل بدل انتقال نقدى يومى وقدره 50 جنيهاً للمتدربين، تصرف فى نهاية كل دورة تدريبية، مع توفير تأمين ضد إصابات العمل على المتدربين.

- الأولوية فى فرص العمل التى توفرها مديرية القوى العاملة بالجيزة داخل المحافظة وخارجها .

- ستعقد الدورات التدريبية فى مركز تدريب مهنى بولاق الدكرور، الكائن في شارع آل عامر من شارع همفرست بجوار مكتب العمل ومجمع المدارس.

- يمكن التواصل على رقم الهاتف 01143630126 للاستفسار ومعرفة كيفية التقديم.

- يمكن التسجيل للحصول على تلك الدورات أونلاين من خلال الرابط التالى :


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دورات تدريب مجانية

تدريب الشباب

القوى العاملة

مراكز التدريب المهني



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