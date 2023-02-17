"القوى العاملة" بدمياط تطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" الأحد المقبل

أعلنت مديرية القوي العاملة بدمياط ، انطلاق فاعليات مبادرة "سلامتك تهمنا" الأجد المقبل، والتي أطلقتها وزارة القوي العاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بكافة القطاعات.

وتتضمن المبادرة عرض أفضل الطرق لتطبيق السلامة المهنية، إضافة إلي عرض أبرز التعليمات التي لابد من أبنائها داخل كافة المنشآت الصناعية من أجل ضمان توفير الحماية اللازمة لكافة العاملين بتلك المنشأة، كما تضمن البرنامج أيضا تدريب عملي على طرق إخلاء المبني حال وقوع أى طوارئ بطريقة آمنة حرصا على سلامة الجميع.

وكانت وزارة القوي العاملة قد أطلقت مبادرة بعنوان "سلامتك تهمنا" ا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة القطاعات الحكومي والعام والخاص وذلك لحماية العاملين ووقايتهم من المخاطر بشتى ميادين العمل.

وأعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط، في بيان لها عن انطلاق مبادرة "السلامة والصحة المهنية" يوم الأحد المقبل 19 فبراير الجارى، وذلك بمقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" لبدء التدريبات العملية بجانب إلقاء الندوات التوعية التثقيفية بشأن تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتي تتضمن عرض تعليمات وزارة القوي العاملة بشأن تطبيق إجراءات الصحة المهنية، وكذلك طرق الوقاية من الاصابات أثناء العمل إضافة إلي التعامل السليم مع الكواري حالو وقوعها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة تسعي إلي تشديد الرقابة على تلك المنشآت الصناعية لمتابعة تطبيق إجراءات السلامة المهنية بداخلها، مؤكدة دعم المحافظة لتلك المنشآت من أجل توفير كافة سبل الامان للعاملين المنشآت الصناعية على أرض المحافظة.

وأضافت محافظ دمياط أيضًا، أن هناك تعليمات مشددة بشأن تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام أصحاب المنشآت الصناعية بتطبيق تلك الاشتراطات من أجل حماية الجميع، كذلك لضمان تحقيق التعامل الأمثل مع أية طوارئ تحدث بما يضمن السلامة للجميع.