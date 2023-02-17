اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 فبراير 2023 06:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

القضاء الفرنسي يصدر أحكامه على متهمين بالتآمر لاغتيال ماكرون

الجمعة، 17 فبراير 2023 05:06 م
القضاء الفرنسي يصدر أحكامه على متهمين بالتآمر لاغتيال ماكرون ماكرون
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دانت محكمة فرنسة شخصاً واحداً بتهمة التآمر لارتكاب فعل إرهابي في محاكمة المجموعة اليمينية المتطرفة "لو بارجولز" المتهمة بالتخطيط لاغتيال الرئيس إيمانويل ماكرون.

وحكمت المحكمة بالسجن 4 سنوات على المتهم إضافة إلى عام مع وقف التنفيذ. وحكمت على متهم ثان بالسجن 4 سنوات، وعامين مع وقف التنفيذ، فيما حكمت على متهم ثالث مدان بنفس التهم بـ3 أعوام في السجن وعامين مع وقف التنفيذ.

وكان الادعاء الفرنسي قد قدم 13 عضواً بالمجموعة كمتهمين بالتخطيط لهجوم على ماكرون خلال حدث علني في 2018.

وبين المتهمين 11 رجلاً وامرأتين وجميعهم بين سن 26 و 66.

 


القضاء الفرنسي

اغتيال ماكرون

ماكرون

فرنسا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة