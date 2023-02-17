القضاء الفرنسي يصدر أحكامه على متهمين بالتآمر لاغتيال ماكرون

وكالات

دانت محكمة فرنسة شخصاً واحداً بتهمة التآمر لارتكاب فعل إرهابي في محاكمة المجموعة اليمينية المتطرفة "لو بارجولز" المتهمة بالتخطيط لاغتيال الرئيس إيمانويل ماكرون.

وحكمت المحكمة بالسجن 4 سنوات على المتهم إضافة إلى عام مع وقف التنفيذ. وحكمت على متهم ثان بالسجن 4 سنوات، وعامين مع وقف التنفيذ، فيما حكمت على متهم ثالث مدان بنفس التهم بـ3 أعوام في السجن وعامين مع وقف التنفيذ.

وكان الادعاء الفرنسي قد قدم 13 عضواً بالمجموعة كمتهمين بالتخطيط لهجوم على ماكرون خلال حدث علني في 2018.

وبين المتهمين 11 رجلاً وامرأتين وجميعهم بين سن 26 و 66.