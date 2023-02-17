العيادات البيطرية تواصل أعمالها فى تقديم خدمات علاجية وإرشادية للمواطنين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية ، بإشراف الدكتور حامد الأقنص وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطرية بمواصلة أعمالها اليومية لخدمة المواطنين.

وذلم من خلال العيادة البيطرية و الوحدات البيطرية المنتشرة في أنحاء محافظة الإسماعيلية وضواحيها، حيث قامت خلال الأسبوع الماضي بعلاج وتحصين الحيوانات الأليفة وأيضًا علاج 97 حالة مرض جلدي، و8حالات باطنة، 32 حالة طفيليات.

كما قامت العيادة البيطرية بعمل 15 حالة سونار وأيضًا 58 حالة تحصينات، وأيضًا عملية جراحية.

ومن الجدير ذكره، أن العيادة البيطرية تقوم أيضًا بعمل برامج للتحصين؛ لحماية الحيوانات وكذلك تقديم إرشادات هامة للمواطنين حول التربية الآمنة للحيوانات.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية ووفقًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.