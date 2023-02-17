السيطرة على حريق فى سيارة بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية على حريق شب فى سيارة سوزوكى أثناء سيرها بالقرب من قرية نفيشة دائرة مركز الاسماعيلية دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ باشتعال النيران فى سيارة سوزوكى أثناء سيرها على الطريق بالقرب من قرية نفيشة دائرة مركز الاسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات المطافى والاسعاف الى مكان البلاغ وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى شب فى السيارة ولاتوجد اى خسائر بشرية او مصابين.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



الحريق (1)



الحريق (2)



جانب من الحريق (1)



جانب من الحريق (2)



جانب من الحريق (3)







