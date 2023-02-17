السيطرة على حريق فى حظيرة مواشى دون إصابات بشرية فى المنيا

سيطرت قوات الحماية في محافظة المنيا ، على حريق اندلع داخل حظيرة ماشية، بناحية أبوفيللو في شرق النيل، مما أسفر عن نفوق 5 أبقار، دون إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل داخل حظيرة ماشية بناحية أبوفيللو التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بشرق النيل في مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده حيث تبين بالفحص نشوبه بحظيرة ماشية ملك محسن أنور، ما أسفر عن نفوق 5 أبقار، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

وكانت قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة أمس على حريقين، الأول اندلع داخل حظيرة لتربية الطيور بقرية أولاد الشيخ علي في مركز مطاي، دون خسائر مادية، والثاني نشب داخل منزل بقرية صفانية قي مركز العدوة في أقصي شمال غربي محافظة المنيا، وأسفر عن احتراق الأثاث، دون إصابات بشرية.