السجن 30 عاما لجزائرى صدم بسيارته عسكريين فى فرنسا عام 2017

كتب محمد جمال

قضت محكمة الجنايات الخاصة فى باريس بسجن الجزائرى حمو بن الأطرش 30 عاما لإصابته ستة عسكريين فرنسيين صدمهم بسيارته عام 2017، مؤكدة الحكم الابتدائى، بحسب سكاى نيوز.