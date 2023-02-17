"الرصد الزلزالي" العراقية تستبعد تعرض البلاد للكوارث الطبيعية ومنها الزلازل

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استبعدت هيئة الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي العراقية، تعرض العراق للكوارث الطبيعية كما حدث مؤخرا في دول الجوار، وحددت مثلث مناطق الزلزال في البلاد.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن أغلب الدول التي تحصل فيها الكوارث الطبيعية تمتلك بحارا عظمى ومناطق جبلية شاسعة جدا والتي دائما ما تكثر فيها حركة الصخور وقشرة الأرض.

وأضاف "أما في العراق، فليس هناك تلك المؤثرات الطبيعية نظرا لموقعه وجغرافيته، وحتى الهزّات الأرضية التي تحصل داخل العراق وقد يشعر بها المواطنون أحياناً فهي معظمها تصل إلى حدود 3.4 أو 3.5، ولا تخلّف خسائر بشرية أو مادية".

وتابع: "رغم أن العراق يقع على الشريط الزلزالي على نطاق زاغروس الذي يحده من شمال تركيا، ومن الشمال الشرقي يحده جنوب ايران، لذلك حتى الهزّات الأرضية التي تحصل في الجارتين ايران وتركيا يكون ارتدادهما بسيطاً على العراق".

وأشار إلى أن هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية حددت المناطق التي تعتبرها مثلثاً زلزالاً تقريباً وهى (مناطق السليمانية وقسم من جمجمال وكلار، وخانقين، ومندلي في ديالى، وبدرة في واسط .