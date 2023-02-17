اليوم السابع
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الجمعة، 17 فبراير 2023 08:07 م
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الجمارك توجه بمتابعة "جروبات واتس اب" لحل مشاكل الإفراج عن البضائع

الجمعة، 17 فبراير 2023 08:00 م
الجمارك توجه بمتابعة "جروبات واتس اب" لحل مشاكل الإفراج عن البضائع ميناء
كتب هانى الحوتى

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وجه رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، بمتابعة المراكز اللوجيستية لاستقبال شكاوى العملاء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؛ لسرعة الاستجابة وإزالة المعوقات التي تواجه بعض البيانات الجمركية، أثناء جميع مراحل الإفراج عن البضائع بالموانئ، وراعت المصلحة الالتزام بما يلي:
 
1- يقوم مركز الاتصالات تحت إشراف الإدارة العامة للاتصالات الداخلية باستقبال شكاوى العملاء على جروبات الواتس، ويتم إنشاء 3 جروبات رئيسية على رقم التليفون المحمول 01222200899 (جروب تلقي شكاوى البيانات الجمركية بالمراكز اللوجستية، وجروب تلقي شكاوى نقاط الفحص والمعاينة بالساحات، وجروب تلقي شكاوى التخليص المسبق والفاعل الاقتصادي المعتمد).
 
2- يلتزم مركز الاتصالات باستقبال الشكاوى من العملاء وتصنيفها جغرافيًا حسب الجمرك المختص وإرسالها على جروبات متابعة المراكز لكل ميناء وعمل حصر لهم يوميًا.
 
3- تقوم غرفة متابعة المراكز اللوجيستية بالمتابعة للشكاوى على جروبات الموانئ والتأكد من اتخاذ اللازم نحو حلها بالإضافة إلى عمل حصر للمشكلات الخاصة بالبيانات الجمركية التي لم يتم إنهاء الإجراءات الجمركية عليها في مراحل الإفراج في التثمين والاعتماد والتواصل لحلها فورًا.
 
4- يتم إغلاق جميع الجروبات الأخرى بعد الإعلان فيها عن الجروبات الخاصة بالمتابعة بالتنسيق مع القائمين عليها ولا يعتد إلا بها لتلقي الشكاوى للبيانات الجمركية.
 
5- يلتزم رؤساء الإدارة المركزية بالتنبيه مشددًا على جميع مديري المراكز اللوجيستية ومديري الساحات بالمتابعة للشكاوى والرد والإفادة بشأن الشكاوى المقدمة من العملاء على الجروبات، ومتابعة المتأخرات من البيانات الجمركية من خلال الحصر المعد من غرف العمليات لمتابعة المراكز والرقابة المستمرة مع موظفي التكنولوجيا المكلفين بالمتابعة لحل الشكاوى بالمراكز والرد عليها يوميًا.
 
6- يتولى معاون رئيس مصلحة الجمارك للتخليص المسبق والفاعل الاقتصادي المعتمد متابعة تلك الجروبات، وعرض تقرير يومي متضمنًا أي قصور والمتسبب فيه لاتخاذ اللازم.

الجمارك

المراكز اللوجيستية

جروبات واتس اب

الإفراج عن البضائع

البيانات الجمركية



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