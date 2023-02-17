الجزائر: 4 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بجنوبى البلاد

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية قيام أربعة إرهابيين -كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل الأفريقي- بتسليم أنفسهم للسلطات العسكرية بجنوبي البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية -في بيان، الخميس- أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الجهود النوعية لأجهزة الأمن التابعة لوزارة الدفاع، سلم 4 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بمنطقتي برج باجي مختار وإن قزابرم بجنوبي البلاد، مشيرة إلى أن الإرهابيين هم ملوكى عبد الرحمان ولقبه "عبد الرؤوف"، وملوكي سيد محمد ولقبه "عبد الصمد"، وملوكي الشريف ولقبه "عبد الناصر"، وكذلك التوجي عمر ولقبه "علي".

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل الأفريقية وكان بحوزتهم رشاشات من نوع "كلاشنيكوف"، وقنبلتان يدويتان، وكمية من الذخيرة.

وبحسب البيان، تأتي هذه العملية لتعزز "سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات الجيش في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد".