التضامن فى أسبوع.. صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" لـ5,2 مليون أسرة.. فيديو

كتب مدحت وهبة

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 10 فبراير إلى 16 فبراير 2023 ، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

- دولة رئيس مجلس الوزراء يوجه وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابين حادث انهيار منزل وتصدع آخر بدمنهور محافظة البحيرة.

- فى إطار دوره وجهوده لإغاثة منكوبى زلزال سوريا وتركيا، الهلال الأحمر المصرى يقدم خدمات الإغاثة والدعم النفسي للأشقاء السوريين والاتراك المتواجدين بمصر لمساعدتهم على تجاوز الأزمة.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق الدوري الرياضي"أنت أقوى من المخدرات" ضمن برامج التوعية عن أضرار المخدرات بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات..و القباج تؤكد توسع الصندوق في تنفيذ برامج الوقاية والعلاج في سرية تامة ومجاناً.

- وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، لاستعراض إنجازات المؤسسة ومتابعة التوسع في دعم الأسر الأولى بالرعاية

- مع بداية الفصل الدراسى الثاني، وزيرة التضامن الاجتماعى تنسق مع عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لتكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية واتخاذ إجراءات رادعه لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

- المشروع القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة" يبدأ حملاته في النوادي الاجتماعية، ويشارك فى المحفل الفنى والثقافى للمراة والطفل بنادى الصيد ومتطوعى مودة يقومون بالتعريف بالمشروع وخدماته ورسائله.

- وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تنظم زيارات للمتطوعين للمشروعات الاجتماعية، وتبدأ بمحافظة المنوفية لزيارة صوامع القمح ووحدة الوادي الجديد تزور وحدة تصنيع الخزف بالخارجة لتعزيز معارف الشباب وتنمية انتماءهم واشتراكهم في العمل العام.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستجيب لدعوة قداسة البابا تواضروس الثاني، وتشارك مع وزيرو الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بإنجازات المكتب البابوي للمشروعات بعد مرور 10 سنوات على تأسيس المكتب.

- صندوق مكافحة الإدمان يُطلق معسكرا جديدا لإعداد قيادات تطوعية من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري وهيئة بلان انترناشيونال لمشاركة المتطوعين في إعداد الخطط والاستراتيجيات المرتبطة بالوقاية من تعاطي المخدرات.

المستشار محمد القمارى المستشار القانوني لوزارة التضامن يشهد أعمال النسخة الثانية للتدريب حول "منهجية العدالة التصالحية في قضاء الأحداث" بالشراكة مع ممثلي وزارات العدل والداخلية والنيابة العامة على مستوى 4 محافظات.

- القباج تشهد اجتماعا تنسيقا للجنة الفنية لمنظومة الأطراف الصناعية بحضور أعضاء اللجنة الفنية بالقوات المسلحة والمسئولين بالوزارة، بهدف استعراض موقف تطوير المراكز المعنية بخدمات التأهيل ووتدريب كوادر التضامن الاجتماعي في تلك المراكز.

- القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وحزب "الشعب الجمهوري" بهدف تعبئة المتطوعين والباحثين الميدانيين، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على خدمات الوزارة المختلفة.

- القباج تستقبل سكوت كيني الرئيس التنفيذي لشركة ديسكفري التعليمية والوفد المرافق له واللقاء يستعرض التعاون بين الجانبين فى إطار مبادرة "البرنامج المصري STEM للطفولة المبكرة".

في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتنمية مهارات وقدرات الرائدات الاجتماعيات في مجالات الرعاية والتنمية، برنامج وعى للتنمية المجتمعية ينظم النسخة الرابعة للبرنامج التدريبى للرئدات الاجتماعيات بالدقهلية فى الفترة من 14-16 فبراير.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2023.. واللجنة تستعرض قصص كفاح 133 أم تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية على مستوي مديريات الجمهورية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وفدًا من مؤسسة رعاية المسلمين بماليزيا، وتبحث سبل التعاون لتحفيز الشباب على التطوع ومشاركتهم في خدمة المجتمع والتمكين الاقتصادي.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد لقاء تشاوري لمناقشة سبل الرعاية الصحية الاولية فى الريف المصرى بين الواقع والتطوير.

- فى اطار خدمة الأسر الأولى بالرعاية التضامن تنظم قوافل طبية بمركز المنزلة لإجراء الفحوص الطبية والكشف عن امراض واورام الكبد وصرف الدوا ء بالمجان للاهالى.

- المشروع القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية " مودة " ينفذ تدريبا للمتعافين من الادمان وزوجاتهم بمحافظة بورسعيد.

- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يسلم مستفيدى تكافل وكرامة مشروعات تربية الأغنام.

- التضامن تبدأ صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لإجمالي 4,6 مليون أسرة، بالإضافة إلى 600 ألف أسرة تدعمهم جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بإجمالي 5,2 مليون أسرة بما يشمع 22 مليون فرد.

بنك ناصر الاجتماعي يعلن نجاح مبادرة "وظيفة تك" في تشغيل عدد من الخريجين في كبرى شركات التكنولوجيا، والقباج تصرح بأن البنك يسعي إلى تقديم المبادرات دعم الشمول المالى والتمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب.

- التضامن الاجتماعي تبدأ طرح بطاقة الخدمات المتكاملة الملونة لمستحقيها وفقا لدرجة الإعاقة لتذليل الصعوبات واستمرارًا لتيسير الإجراءات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.

- جهود مكثفة لفريق التدخل السربع بالتضامن الاجتماعي لمواجهة موجة الطقس البارد، وتكثيف للحملات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والإسماعيلية لنقل الصغار والكبار بلا مأوى لمؤسسات الرعاية.

- مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان تطلق طبية لذوى الاعاقة تتضمن 12 تخصص وتوزيع المعينات والاجهزة المساعدة.

مديرية التضامن الاجتماعى توزع اغطية على غير القادرين بالعديد من القرى والمراكز بالاقصر تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية الباردة.