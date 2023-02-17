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ارتفاع طفيف.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل

الجمعة، 17 فبراير 2023 03:30 ص
ارتفاع طفيف.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 20 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد طقسا باردا فى الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، مع فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين  لمقبل 20 فبراير 2023 كما يلى:

الجمعة 17 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10.
 
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11.
 
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13.
 
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07.
 
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى  11.

السبت 18 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10.
 
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11.
 
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 12.
 
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07.
 
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى  10.
 

الأحد 19 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10.
 
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12.
 
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 12.
 
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07.
 
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى  10.

الإثنين 20 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 10.
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12.
 
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 12.
 
شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 07.
 
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 10.

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