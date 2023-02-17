إلغاء رحلة مصر للطيران من وإلى نيويورك بسبب عطل فنى فى مطار جون كينيدي

كتبت رحاب نبيل

قامت شركة مصر للطيران، بتحويل مسار الرحلة الجوية رقم MS985 التى كانت متجهة من مطار القاهرة إلى مطار نيويورك، أمس الخميس إلى مطار واشنطن مثل العديد من طائرات الشركات الأخرى، حيث ترتب علي ذلك إلغاء الرحلة رقم MS986 المغادرة من نيويورك إلى القاهرة في نفس اليوم، وذلك بناء على إعلان مطار جون كينيدي بنيويورك عن إغلاق صالة الوصول و المغادرة، بسبب عطل كبير في مصادر الطاقة.

وأضافت الشركة في بيان صحفي صباح اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يمتد الغلق حتي يوم السبت الساعة السابعة صباحا بتوقيت القاهرة، مما أدي الي إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS985 و رقم MS986 من القاهرة و نيويورك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023.

وتود شركة مصر للطيران، أن تتقدم بمزيد من الاعتذار عن هذا الحدث العارض، كما تهيب الشركة بجميع عملائها ضرورة مراجعة نقاط التواصل الخاصة بالحجز، وذلك لعمل كل التسهيلات اللازمة في مثل تلك الظروف الخارجةً تماما عن إرادة مصر للطيران.