إقبال كبير على اللحوم البلدية بمعارض "أهلا رمضان" فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الإسكندرية، المشاركة فى معارض أهلا رمضان، إقبالا من المواطنين، والذى يعرض اللحوم الطازجة البلدي بناء على تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعرض اللحوم البلدية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

وقال عادل عبد الحكيم مدير الخدمة بفرع محربك للمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، إن مجمع المنشية يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء منتجات اللحوم، حيث يعرض المجمع اللحوم البلدى الطازجة من اللحوم الشمبرى والكبدة والكلاوى واللحمة المفرومة والسجق.

وأضاف عادل عبد الحكيم لـ"اليوم السابع" أن سعر كيلو اللحوم البلدى الشمبرى 135 جنيها، والكبدة 135 جنيها، والكلاوي 135 جنيها، واللحمة المفرومة بـ135 جنيها، و السجق بـ135 جنيها، موضحًا أن المجمع يعرض أيضًا لحوم مجمدة وفراخ وأسماك وهناك بعض الفروع تقدم خدمة طهي اللحوم للمواطنين، ويتم التواصل مع الجمعيات الاستهلاكية من خلال صفحات مراكز الخدمة التي تقوم يوميا بنشر جميع المنتجات وأسعارها وكذلك وضع لافتات أمام جميع المجمعات الاستهلاكية المشاركة في معارض أهلا رمضان.

وعلى جانب آخر، أوضح عادل عبد الحكيم، أن أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية أسعار تنافسية، ومنها الأرز بسعر من 10.50 إلى 14.50 جنيه، كما يوجد كميات ومخزون من أنواع زيوت الطعام المختلفة من الذرة أو العباس أو الخليط ، بأسعار أرخص من الأسواق، وبنسبة خصم علي جميع المنتجات من المكرونات والسمن والسكر واللحوم البلدى.



اسعار اللحوم بالإسكندرية بالمجمعات



اللحوم البلدي بالمجمعات الاستهلاكية