اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بقنا

الجمعة، 17 فبراير 2023 02:45 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بقنا إسعاف -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية المحروسة.
 
وتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا يفيد إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية المحروسة بقنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
 
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
 
وكان قد لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، فى ظروف غامضة بمركز الوقف شمال قنا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الوقف المركزى.
 
وتلقى اللواء مدير أمن قنا، من غرفة العمليات إخطارا يفيد بمصرع شخص داخل منزله بمركز الوقف، فى ظروف غامضة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة، وبعد انتقال الأجهزة الأمنية ومرفق الإسعاف لموقع الحادث تبين مصرع وليد.أ، 27 عاما.
 
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

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