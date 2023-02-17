أوقاف الوادى الجديد تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

وقال شاهين أنه في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب في السنة الثانية عشر من البعثة النبوية المشرفة، في هذا العام تعرض الرسول الكريم لأحداث مؤلمة أحزنت قلبه؛ حيث توفي عمه أبو طالب، وتوفيت زوجته السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وكذلك فرضت قريش عليه حصارًا شديداً، فأراد الله تعالى أن يواسيه ويكرمه بهذه الرحلة التي تمثل أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام ولذا يحيي المسلمون ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ويحتفلون بذكرى حدوث هذا الحدث الاعجازى.

واضاف شاهين أن الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه البراق وهو مخلوق لا يوجد مثله على الأرض، فهو مخلوقٌ من مخلوقات الجنة، الذي يصفه (صلى الله عليه وسلم) فيقول: "أُتيتُ بالبُراق، وهو دابةُ أبيضٌ طويلٌ فوق الحمار ودون البغلِ يضع حافره عند منتهى طرفه "، فركبه الرسول مع جبريل عليه السلام حتى وصلا إلى بيت المقدس وتحديدًا المسجد الأقصى، ثم صلى بها ركعتان، وأتاه جبريل عليه السلام بإناءٍ من الخمر وآخر من اللبن، فاختار عليه الصلاة والسلام إناء اللبن، فقال له جبريل اخترت الفطرة، وبعد ذلك عرجا إلى السماوات السبع بالتَّدريج.

وأوضح شاهين أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأي في السَّماء الدُّنيا آدم عليه السَّلام، وفي الثَّانية رأى يحيى بن زكريا، وعيسى بن مريم عليهما السَّلام ورأى في السماء الثَّالثة يوسف عليه السَّلام، ورأى إدريس عليه السَّلام في السَّماء الرَّابعة، وهارون بن عمران في الخامسة، وفي السَّادسة موسى عليه السَّلام، وفي السَّابعة رأى إبراهيم عليه السَّلام، وقد كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يُلقي عليهم التَّحية فيردّون عليه التَّحية ويرحبون به ويشهدون له بالنُّبوة.