أوقاف أسوان تحتفل بليلة الإسراء والمعراج بحضور سكرتير عام المحافظة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

احتفلت مديرية أوقاف أسوان، مساء الخميس، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، بمسجد الحاج حسن بمدينة أسوان، بحضور اللواء أشرف فؤاد سكرتير عام محافظة نائبا عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبحضور القيادات الطبيعية والتنفيذية والدينية.

بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الشيخ حنفى محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، كلمة أكد فيها، أن رحلة الإسراء والمعراج هى إحدى معجزات النبوة وحقائق الرسالة ومن أعظم آيات الله التي أنعم بها علي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وهى لم تكن حدثا عادياً ولكنها كانت تكريمًا إلهيًا وعطاء ربانياً لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم للترويح عن نفسه الشريفه بعد ما لحق به من أزى وهموم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل.

وتطرق الشيخ حنفى محمود، إلى شرح موجز عن رحلة الإسراء والمعراج بما ورد فى كتاب الله العزيز وبيان أهم المشاهد والآيات التي رآها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بداية من الإسراء للمسجد الأقصي مروراً بالمعراج إلى السموات العلا ووصولاً إلى سدرة المنتهى للقاء رب العزة سبحانه وتعالى والتى تؤكد على عظم منزلة وقدر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عند ربه ، موضحا بأن أهم ثمار هذا الحدث العظيم فرض الصلوات الخمس التى تعد من أهم أركان الإسلام الخمس ووسيلة الاتصال المباشر بين العبد وربه.

واختتمت الإحتفالية بتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية والتى تناولت مدح رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وبعض معجزاته الطاهرة ومكانته عند ربه الكريم.

ونقل سكرتير عام محافظة أسوان، تحيات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحرصه على تقديم التهنئة باسم شعب أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب وجميع فئات المجتمع الأسوانى بهذه المناسبة العطرة ، متمنياً من الله عز وجل أن يمن عليهم بالأمن والأمان وأن يحفظ وطننا الغالي مصر ويحميها من الفتن والمكائد لإستكمال مسيرة البناء والتنمية والتى تحتاج إلى التكاتف والتعاون بين كافة الجهود التنفيذية وقوى المجتمع المختلفة فى جميع مجالات العمل العام.



جانب من احتفال الأوقاف (1)



جانب من احتفال الأوقاف (2)



جانب من احتفال الأوقاف (3)



جانب من احتفال الأوقاف (4)



جانب من احتفال الأوقاف (5)



جانب من احتفال الأوقاف (6)