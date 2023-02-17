أندريه زكى رئيسا للطائفة الإنجيلية فى مصر بالإجماع.. صور

كتب: محمد الأحمدى - تصوير أحمد معروف

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الطائفة الإنجلية إن انتخابات الطائفة تمت بنزاهة وشفافية وتم فتح باب الطعون حتى الوصول لعملية الانتخابات.

وحصل القس الدكتور أندرية زكى على رئاسة الطائفة بـ 14 صوتا من اجمالى 14 صوتا وحصل القس جورج شاكر على 14 صوتا أيضا كنائب لرئيس الطائفة.

كما أجرى رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر في وقت سابق من صباح اليوم، الجمعة، انتخاب رئيس الطائفة ونائبه، بحضور أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ومن المقرر عقد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الانتخابات، فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر فى منطقة مصر الجديدة.