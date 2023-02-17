أدمن صفحة فيس بوك لترويج المخدرات يعترفون: نستخدم دراجة بخارية لـ"الدليفرى"

اعترف المتهمون بإدارة صفحة على "فيس بوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة فى تحقيقات النيابة العامة بأنهم يستخدمون دراجة بخارية لتوصيل الطلبات إلى عملائهم.

وأقر المتهمون بإنشاء الصفحة لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة صفحة عبر موقع "فيس بوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة قطاع الأمن العام والجهات المعنية أكدت قيام شخصين " لأحدهما معلومات جنائية " مقيمان بنطاق محافظتى الجيزة والشرقية بإدارة صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظة الجيزة وبحوزتهما عدد 620 قرص مخدر لعقارى "ترامادول، أيبتريل" المدرجان بجدول المخدرات - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى – هاتفى محمول للتواصل مع عملائهما - دراجة نارية.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهاتفان المحمول للتواصل مع عملائهما، والدراجة النارية لترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.