أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1685 جنيهًا للجرام

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 17-2-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع سعر جرام الذهب ، اليوم الجمعة، بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر رواجًا في سوق الصاغة- 1685 جنيها، وإصدار وزير الإسكان ، قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بجهازي تنمية (مدينة الفشن الجديدة - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ).

أسعار الذهب تواصل التراجع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1685 جنيها للجرام تراجع سعر جرام الذهب، اليوم الجمعة، بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر رواجًا في سوق الصاغة- 1685 جنيها بدون إضافة مصنعية وهو أدنى سعر للذهب في عام 2023، ووصل سعر عيار 18 قيمة 1444 جنيها، وبلغ عيار 24 حوالي 1926 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 13380 جنيها. تراجع سعر جرام الذهب، اليوم الجمعة، بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر رواجًا في سوق الصاغة- 1685 جنيها بدون إضافة مصنعية وهو أدنى سعر للذهب في عام 2023، ووصل سعر عيار 18 قيمة 1444 جنيها، وبلغ عيار 24 حوالي 1926 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 13380 جنيها.

وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بالفشن الجديدة والساحل الشمالي أصدر عاصم الجزار، وزير الإسكان، قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازي تنمية (مدينة الفشن الجديدة - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ). أصدر عاصم الجزار، وزير الإسكان، قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازي تنمية (مدينة الفشن الجديدة - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ).

وأكد وزير الإسكان، على ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات الواقعة على إجمالي مساحات حوالي 27 فدانا داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في إقامة أنشطة زراعية، وملحق بها استراحات عمال وبئر وخزان مياه وبناء من البلوك، بدون سند ودون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.



اجتماع وزير الصناعة مع كبرى الشركات الدنماركية وزير الصناعة يبحث مع الشركات الدنماركية تطوير مشروعاتها فى مصر عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا مع عدد من كبريات الشركات الدنماركية العاملة بالسوق المصري في مجالات الأدوية والصناعات الثقيلة والأعلاف والصناعات الغذائية والنقل والشحن والبرمجيات والمنتجات الزراعية لبحث سبل تنمية أعمالهم بالسوق المصري والمساعدة في التغلب على التحديات التي تواجه هذه الشركات. عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا مع عدد من كبريات الشركات الدنماركية العاملة بالسوق المصري في مجالات الأدوية والصناعات الثقيلة والأعلاف والصناعات الغذائية والنقل والشحن والبرمجيات والمنتجات الزراعية لبحث سبل تنمية أعمالهم بالسوق المصري والمساعدة في التغلب على التحديات التي تواجه هذه الشركات.

وقال الوزير، إن الوزارة حريصة على التنسيق والتواصل الدائم مع الشركات المستثمرة بالسوق المصري سواء الأجنبية أو المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار عملها وتيسير الإجراءات لزيادة استثماراتها في مصر بما يسهم في تشجيع مزيد من الشركات الأجنبية في توجيه أنظارها للسوق المصري، مؤكداً أن دعم ومساندة الاستثمارات الصناعية بالسوق المصري تأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة.