أبو الغيط يتوجه لأديس أبابا للمشاركة فى الدورة 36 للقمة الأفريقية

كتب بيشوى رمزى

توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الجمعة إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة (36) للقمة الأفريقية التي ستعقد يومي 18 و19 فبراير الجارى تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أنه من المقرر أن يلقي ابو الغيط كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للقمة تتناول مواقف الجامعة العربية لعدد من القضايا المشتركة ذات الاولوية للجانبين العربي والأفريقي، وكذا التأكيد على اهمية العلاقة المؤسسية المتجذرة بين الجامعة العربية والإتحاد الافريقي.

وأضاف المتحدث، أن هذه المشاركة تأتي تلبية لدعوة السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، وهو تقليد متبع في القمم العربية والافريقية، حيث تدعو كل منظمة نظيرتها لمخاطبة القمة السنوية، وذلك في اطار السعي لتطوير التعاون والتواصل بين الجامعة والاتحاد، بما ينعكس إيجابياً على المصالح العربية والافريقية.

ومن المقرر، ان يعقد الأمين العام على هامش مشاركته في أعمال القمة عدد من اللقاءات الثنائية مع العديد من المسؤولين الأفارقة والعرب المشاركين في القمة.