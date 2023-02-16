8 سلع تراجعت وارداتها فى نوفمبر الماضى وعلى رأسها البترول الخام والأدوية

كتب: مدحت عادل

رصدت نشرة التجارة الخارجية قائمة أهم السلع التى تراجعت وارداتها فى شهر نوفمبر الماضى، والتى توزعت على 8 سلع كان على رأسها واردات البترول الخام والتى سجلت قيمة وارداتها نحو 439 مليون دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 485 مليون دولار فى نوفمبر عام 2021، بتراجع بلغت نسبته 9.6%.

وقالت بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قائمة السلع تضمنت أيضا واردات الأدوية ومحضرات صيدلة وبلغت قيمتها نحو 274 مليون دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 389 مليون دولار في نوفمبر عام 2021 بتراجع بلغت نسبته 29.6%، بالإضافة إلى واردات اللدائن بأشكالها الأولية 220 مليون دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 416 مليون دولار فى نوفمبر عام 2021 بتراجع نسبته 47%.

وسجلت واردات المواد الأولية من حديد أو صلب نحو 219 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 367 مليون دولار في نوفمبر عام 2021 بتراجع نسبته 40.3%، كما بلغت واردات المواد الكيماوية عضوية وغير عضوية نحو 183 مليون دولار في نوفمبر الماضي ، مقابل 281 مليون دولار في نوفمبر عام 2021 بتراجع نسبته 35%.

وبلغت واردات الذرة نحو 172 مليون دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 185 مليون دولار في نوفمبر عام 2021 بنسبة تراجع بلغت نسبته 6.9%، إلى جانب واردات فول الصويا وبلغت قيمتها 132 مليون دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 207 مليون دولار فى نوفمبر عام 2021 بتراجع بلغت نسبته 36.2%، وأخيرا بلغت واردات الزيوت المكررة نحو 101 مليون دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 181 مليون دولار فى نوفمبر عام 2021 بتراجع بلغت نسبته 44%.