100 جنيه للحصول على ترخيص الاشتغال بالأعمال البيئية و1000 لاعتماد الخبراء.. التفاصيل

كتبت منال العيسوى

حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بالمادة 13 مكرر الفقرة الأولى، فروع التخصص والشروط اللازمة للقيد والاعتماد وإجراءات القيد في السجل وإصدار شهادات الاعتماد، والنظر في طلبات القيد بسجلات المشتغلين بالأعمال البيئية تبعاً لفروع تخصصاتهم، إضافة إلى النظر في طلبات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة في مجال البيئة من واقع المؤهل والخبرة، يتم تنفيذها بمعرفة جهاز شئون البيئة، وبعد سداد رسم قدره مائة جنيه للترخيص بالاشتغال ب الأعمال البيئية وألف جنيه لشهادة الاعتماد للخبراء وبيوت الخبرة.

وأشار القانون إلى أنه يتم تشكل اللجنة المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء من ستة أعضاء من الخبراء المشهود لهم في مجال البيئة وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. وتصدر قراراتها بالأغلبية، كما تتولى أعمال أمانتها أمانة فنية يتم تعيينها من بين العاملين بجهاز شئون البيئة وتحديد اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة، وتكون قرارات اللجنة نهائية، ويحظر على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد مزاولة الأعمال البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.