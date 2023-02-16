اليوم السابع
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‫ ما هى أهم التفاصيل حول مشروع تبطين الترع؟ تعرف عليها.

الخميس، 16 فبراير 2023 11:00 م
‫ ما هى أهم التفاصيل حول مشروع تبطين الترع؟ تعرف عليها. مشروع تبطين الترع
كتبت أسماء نصار

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تعد الترع مصدر الرى للأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات، ووجود أى عوائق او إنسداد بالمجرى المائى أو إنهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق امرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الرى ، وبالتالى فإن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرا لا جدال فيه.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول مشروع تأهيل الترع

1- ساهم تأهيل الترع في الفترات السابقة في استعاده الترع للكفاءة المطلوبة لتوصيل المياه للنهايات.

2- يمكن تأهيل الترع من خلال التطهير أو التدبيش أو الارنكة “تشكيل الجسور ودمكها” او من خلال التبطين الذى يعد أحد وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل.

3- أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناءا على الإشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية ، حيث سيمكن هذا الدليل الارشادى مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة ، والطريقة المثلى للتأهيل.

4- تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الارشادى ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل .

5- تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة اعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الاعمال بأعلى مستوى من الجودة .
 

 


تأهيل الترع

الترع

الرى

وزارة الرى



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