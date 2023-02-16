وكيل "أوقاف الإسكندرية" يلتقى الأئمة لبحث آليات التطوير الدعوى

وأكد فى بيان أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يدعو جميع الأئمة بلا استثناء إلى ضرورة المشاركة الفعالة على وسائل التواصل، مضيفا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لدعم جميع الأئمة وتدريبهم ليكونوا على استعداد دائم في كل وقت وفي كل مكان، موضحا أنه لابد من انطلاقة قوية لتحقيق توجيهات وزير الأوقاف التى يدعو فيها أن عام 2023 عام الدعوة الإلكترونية، وأن صفحة الإمام كمنبره تحتاج الحفاظ عليها وتسخيرها لنفع الناس وخدمتهم.

كانت مديرية الأوقاف بالإسكندرية قد شاركت فى سلسلة الندوات الثقافية والدعوية فى إطار الحراك الدعوي والتثقيفي الذي تشهده مديرية أوقاف الإسكندرية، وألقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف محاضرة دعوية بمركز إعلام الجمرك حول استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وقال فى بيان، إن مصر تسعى جاهدة نحو العالمية في ظل قيادة حكيمة تحسن استثمار موارد مصرنا الغالية المادية والبشرية لتحقيق تنمية شاملة ونهضة كبيرة.