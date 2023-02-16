اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 08:36 ص
أكرم القصاص
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وزير الدفاع الألمانى: أوكرانيا ستتسلم نصف كتيبة فقط من دبابات "ليوبارد" الحديثة

الخميس، 16 فبراير 2023 08:00 ص
وزير الدفاع الألمانى: أوكرانيا ستتسلم نصف كتيبة فقط من دبابات "ليوبارد" الحديثة الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن الدول الغربية ستزود كييف بنصف كتيبة فقط من دبابات "ليوبارد 2 ــ إيه 6" الحديثة.

وأشار الوزير الألماني للصحفيين في بروكسل، حيث يعقد اجتماع لوزراء دفاع الناتو لعدم تقديم أي من الأطراف المشاركة التزامات جديدة بشأن توريد دبابات "ليوبارد 2 ــ إيه 6" خلال اجتماع "تحالف الدبابات".

وأقر بأن الاجتماع لم يفلح في إيصال حجم الدعم لكتيبة واحدة من الدبابات المذكورة.

وأضاف: "سيتم تسليم نصف كتيبة فقط من دبابات "ليوبارد 2 ــ إيه 6" من ألمانيا والبرتغال، وكتيبة واحدة "ليوبارد 2 ــ إيه 4". وبحلول بداية العام المقبل، سنقوم بتزويد أوكرانيا بأكثر من 120 دبابة "ليوبارد 1 ــ أيه 5"، وهذا ليس بالأمر الذي يمكن التقليل من شأنه".

وتابع: "14 دبابة "ليوبارد 2 ــ إيه 6" وعدت بها ألمانيا، وثلاث دبابات من البرتغال هو كل ما هو متوفر حاليا، في حين لا تزال السويد تبحث ما إذا كان بوسعها توفير أعداد منها. ستشارك هولندا في توريد الذخيرة للدبابات، ولا تزال الدنمارك تدرس خيارات مشاركتها".


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