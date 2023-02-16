وزير الاتصالات يبحث مع جوجل العالمية التوسع فى مصر.. ويستعرض التعاون مع ميتا

كتبت هبة السيد

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى الخدمات الحكومية كضيف شرف الجلسة والتى عقدت تحت عنوان "حوار حول مستقبل الخدمات الحكومية" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى؛ حيث يجمع المنتدى قادة القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الخدمات الحكومية.

وفى كلمته بالجلسة؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت رؤية الدولة لبناء مصر الرقمية وجهودها لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين؛ مؤكدا على أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الوثابة لتحقيق انتقال سلس نحو عصر التحول الرقمى بشكل نموذجى متكامل من خلال تطوير ركيزتين رئيسيتين هما البنية التحتية للاتصالات، والكوادر البشرية حيث يتم تنفيذ مبادرات وبرامج لبناء القدرات فى مجالات التكنولوجيا المختلفة؛ مشيرا إلى أن مصر تأتى فى صدارة الدول الأفريقية فى سرعة الانترنت الثابت، كما صُنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على دور التحول الرقمى فى تعزيز ثقة المواطنين فى المؤسسات الحكومية لاسيما مع زيادة الاعتماد على الأتمتة ورقمنة العمليات والاستفادة من تحليلات البيانات فى اتخاذ القرارات؛ موضحا أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية والتى تضم حاليا أكثر من 165 خدمة حكومية رقمية للمواطنين فى قطاعات مختلفة؛ مشيرا إلى أن عدد المسجلين على المنصة بلغ نحو 7 مليون مواطن قاموا بإجراء 30 مليون معاملة على المنصة.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى التجربة المصرية فى تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تطوير العديد من مبادئ ونُهج التصميم الاستراتيجى وتطبيقها، موضحا أن الابتكار الحكومى المصرى يمر بعدة مراحل تبدأ بإجراء تدريب مكثف وورش عمل مبتكرة لإعداد القدرات اللازمة؛ ثم اتخاذ نهج التفكير والتصميم المتمركز حول المواطن الذى يتم فيه تخطيط رحلة الحياة الرقمية للمواطنين وتصميمها وفقًا لجميع الخدمات الحكومية، ثم تنفيذ التصاميم لعملية التطوير، وأخيرا إجراء تحليلات البيانات لتغذية عمليات وضع السياسات وصنع القرارات القائمة على الأدلة والمدفوعة بالبيانات.

وفى سياق متصل؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بُعد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات؛ حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجالات الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى.

وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر وضعت خطط استراتيجية لدعم استخدام الذكاء الاصطناعى بأعلى كفاءة وبأوسع انتشار لتحقيق أفضل عائد للقطاعين العام والخاص؛ مشيرا إلى أن مركز الابتكار التطبيقى الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ 3 أعوام يتولى دراسة وتصميم وتطوير وتنفيذ مشروعات ترتكز على وسائل علمية وتقنية رائدة فى مجالات الذكاء الاصطناعى وغيره من التقنيات البازغة؛ معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين من خلال تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة خاصة فى مجالات معالجة اللغات الطبيعية، والزراعة، والرعاية الصحية.

ومن جانبه؛ أكد عمر بن سلطان العلماء على رغبته فى التعاون مع مصر فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ وتطلعه إلى التعاون فى تنفيذ مشروعات مشتركة فى مجال معالجة اللغات الطبيعية.

وفى سياق متصل؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع كوجو بواكى نائب رئيس شركة ميتا للسياسة العامة فى أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا؛ حيث تناول اللقاء سبل التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى وتطبيقات الميتافيرس.

وشهد اللقاء استعراض استراتيجية مصر الرقمية، وجهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمى والمشروعات المقترحة للتعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى وتطبيقات الميتافيرس.

حضر اللقاء؛ لطفي ايلاتي مدير السياسات العامة لشركة ميتا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشادن خلاف رئيس السياسة العامة للشركة بمصر وشمال إفريقيا، ومسؤول الاستدامة للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع قيادات شركة جوجل لشمال افريقيا والشرق الاوسط حيث تناول الاجتماع استعراض فرص التوسع فى أعمال شركة جوجل بمصر، واستكشاف إمكانية إنشاء مركز للشركة فى مصر لتقديم الخدمات، كما ناقش الاجتماع خطط الدولة المصرية لتنمية صناعة مراكز البيانات؛ حيث تم التطرق إلى فرص التوسع فى خدمات جوجل السحابية ومراكز البيانات بمصر.

حضر اللقاءات المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد شارك فى فعاليات القمة العالمية للحكومات ضمن الوفد الحكومى رفيع المستوى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار مشاركة مصر كضيف شرف القمة العالمية للحكومات بدبى 2023.