اليوم السابع
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واشنطن: الولايات المتحدة متمسكة بسياسة "صين واحدة"

الخميس، 16 فبراير 2023 07:00 ص
واشنطن: الولايات المتحدة متمسكة بسياسة "صين واحدة" النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان
وكالات

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أكدت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، أن إدارة البيت الأبيض لا تنوي التخلي عن سياسة "صين واحدة"، رغم الدعوات التي تنادي بذلك في بعض الأوساط الأمريكية.

وقالت شيرمان خلال ندوة في معهد بروكينغز بواشنطن مجيبة على سؤال حول الخلافات داخل الولايات المتحدة بشأن الحفاظ على هذه السياسة: "سياسة الصين الواحدة" صمدت أمام اختبار الزمن، وساعدت في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان لعقود من الزمن تعاقبت خلالها ادارات لرؤساء جمهوريين وديمقراطيين".

وأضافت: "لذلك، نعتقد أن هذه السياسة يجب ألا تتغير ونحن متمسكون بها لأنها مجدية".


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