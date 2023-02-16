هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب الأردن وسوريا

وكالات

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 درجة على مقياس ريختر الأردن وسوريا، ظهر الخميس.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن سكان بعض المناطق اللبنانية شعروا بالهزة الأرضية.

كان مرصد الزلازل الأردني، أعلن أنه سجل، فجر الخميس، هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر شمال البحر الميت.

وحسب موقع العين الإخبارى، قال رئيس المرصد غسان سويدان، في بيان، إن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 05:36 صباحا، بعمق 7 كلم شمال البحر الميت، بخط عرض 31.8904 وخط طول 35.4783.

وأكد سويدان أن الهزة الأرضية تعتبر من الزلازل الضعيفة، ونادرا ما يتم الشعور بها، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد بشكل دائم تسجيل مثل هذه الزلازل نتيجة الحركات الأرضية.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة الأرضية.