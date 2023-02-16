نسخة تاريخية للإنجيل عمرها 1000 عام فى مزاد.. وتقرير: 50 مليون دولار سعر متوقع

وكالات

قالت دار سوذبيز للمزادات، الأربعاء، إن أقدم كتاب مقدس مكتمل ومكتوب بالعبرية في العالم، سيقدم في لندن الأسبوع المقبل، قبل عرضه في مزاد علني في مايو، مقدرة بأن قيمته يمكن أن تصل 50 مليون دولار.

وأبرزت دار سوذبيز، أنه إذا تم بيع الكتاب الذي أطلقت عليه "Codex Sassoon"، في إشارة إلى مالكها السابق، جامع الأعمال ديفيد سولومون ساسون (1880-1942)، بقيمته المقدرة، فإنه سيصبح النص المطبوع الأكثر قيمة والوثيقة التاريخية الأغلى التي يتم بيعها في المزاد.

وسجل المستثمر الملياردير، كينيث جريفين، الرقم القياسي في عام 2021، عندما دفع 43.2 مليون دولار في مزاد سوذبيز للحصول على نسخة من الطبعة الأولى من دستور الولايات المتحدة.

وقالت دار Sotheby's إن عمر هذه النسخة التي تضم جميع نصوص الكتاب المقدس تقريبا، يبلغ 1000 عام، ويعود إما إلى أواخر القرن التاسع أو بدايات القرن العاشر، وتعد أقدم من مخطوطتي حلب ولينينجراد، وهما كتابان رئيسيان آخران من الأناجيل العبرية القديمة.

وكانت مخطوطات البحر الميت التي تم اكتشافها في كهوف عام 1947، أقدم نسخ من النصوص التوراتية على الإطلاق.

وسيكون كتاب "كوديكس ساسون"، متاحا للجمهور لأول مرة منذ 40 عاما، الأسبوع المقبل، في دار سوذبيز بلندن، وستعرض أيضا في تل أبيب ودالاس ولوس أنجلوس وأخيرا نيويورك في مايو.

ويحتوي الكتاب المقدس العبري على 24 كتابا منفصلا منظما في ثلاثة أجزاء - أسفار موسى الخمسة والأنبياء والكتابات. وبدءا من سفر التكوين وانتهاء بسفر أخبار الأيام، يعتبر الكتاب المقدس العبري، تأسيسيا للديانتين اليهودية والمسيحية ثم الإسلام، بحسب رويترز.