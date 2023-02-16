نداء أممى بـ 505 ملايين دولار لمساعدة 4.9 مليون شخص داخل 3 دول فى أمريكا الوسطى

كتبت : هند المغربي

أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية " أوتشا " أنه تم اطلاق خطط الاستجابة الإنسانية لعام 2023 ، وتهدف جمع 505 مليون دولار لمساعدة 3 دول متمثلة في (280 مليون دولار لهندوراس ، 126 مليون دولار لجواتيمالا و 98 مليون دولار للسلفادور) لمساعدة مجموعه 4.9 مليون شخص .

ووفق التقرير الأممي تواجه البلدان الثلاثة ، التي يقطنها 9.3 مليون شخص محتاج على الأقل ، واقعًا مليئًا بالتحديات بسبب الآثار الإنسانية المتعلقة بالكوارث وآثار تغير المناخ والمستويات المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي ، ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم .

ومن جانبه قال راميش راجاسينجهام ، رئيس وممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في جنيف ، "تدفع مثل هذه الظروف المزيد من الناس في شمال أمريكا الوسطى إلى التحرك داخل الحدود وعبرها، فيما تتصاعد الاحتياجات الإنسانية بسرعة في جميع أنحاء العالم، مشيرا الى تأثير الأزمات العالمية على الاحتياجات الإنسانية في هذه الدول منها جائحة كورونا والنزاع الذي دام عامًا في أوكرانيا .

وأكد التقرير الأممي أن هناك ما لا يقل عن 7.8 مليون شخص يعانون من مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي في البلدان الثلاثة. حيث يحتاج حوالي 3.4 مليون شخص إلى المساعدة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة ، و 1.25 مليون شخص لديهم احتياجات تعليمية