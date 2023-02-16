ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، بينما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8145 طن تشمل : 5702 طن يوريا و 1609 طن كلنكر و 834 طن سماد معبأ . كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44991 طن تشمل : 20488 طن قمح و 1481 طن ابلاكاش و 1926 طن ذرة و 12800 طن خردة و 2411 طن فول و 1171 طن خشب زان و 1008 طن رخام و 3544 طن بضائع متنوعة و 478 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 162 طن، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 448 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 288 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3061 حاوية مكافئة . ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 44024 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130496 طنًا، كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3949 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4645 شاحنة .

من ناحية أخرى استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة المهندس عمرو حمد ممثل شركة ( LRQA ) لأجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة .

تأتي هذه الزيارة في اطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة و السلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها (ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 )، حيث قام ممثل شركة ( LRQA ) على مدار عدة أيام بالتنسيق مع اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس الهيئة للتشغيل و قيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء وأختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات فى التعامل مع مختلف المواقف وقياس مدى التوافق مع الأنظمة الثلاث ومدى تفعيل منظومة الجودة على كافة الأنشطة والحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة وأثر ذلك فى ارضاء العملاء وكسب ثقتهم والعمل على الوفاء بمتطلباتهم .

كما تم متابعة مناورة مركبة متعددة السيناريوهات على التوازي اشتملت على التعامل مع وقوع حريق على متن إحدى الوحدات البحرية المملوكة للهيئة ، وحريق آخر بأحد المباني الإدارية وبيان كيفية التعامل مع تلك الحرائق وإخلاء المصابين بواسطة العاملين المدربين لحين وصول سيارة الإسعاف ، كما تم افتراض وقوع تلوث ناتج عن تسريب زيوت بحوض الميناء وكيفية التعامل معه عن طريق الأطقم المدربة ووحدات مكافحة التلوث البحري الخاصة بالهيئة .

هذا وقد تم متابعة مدى انتظام إشارات البلاغات من مختلف الإدارات والجهات المشاركة والتنسيق بينهم عن طريق مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة ، إلى جانب قياس أزمنة الاستجابة من جميع أطراف المناورة .

وخلال اليوم الأخير للزيارة عقد المهندس عمرو حمد الاجتماع النهائي مع مندوبي الجودة بإدارات الهيئة المختلفة لمراجعة الاجراءات المتخذة في ضبط الوثائق الخاصة بأنظمة الجودة.

ومن جانبه أوضح اللواء بحرى أحمد عبد المعطي حواش رئيس هيئة ميناء دمياط أن نجاح الهيئة فى استمرار التوافق مع الأنظمة الثلاثة يرجع إلى التدريب المستمر والاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته وقدراته والتنسيق الكامل والمستمر مع جميع الجهات والشركات العاملة بالميناء .