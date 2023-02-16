ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، عن الشرطة قولها إنه تم اعتقال شخصين، ونقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، اثنين منهما حالتهما خطيرة، ولم تتضح بعد حالة المصاب الثالث". 

يشار إلى أنه وقع أكثر من 70 حادث إطلاق نار حتى الآن خلال العام الجاري في جميع أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقا لمنظمة أرشيف العنف المسلح.