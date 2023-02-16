واشنطن (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصا واحدا لقى حتفه فيما أصيب ثلاثة آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار فى أحد مراكز التسوق بمدينة "إلباسو" فى ولاية "تكساس".

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، عن الشرطة قولها إنه تم اعتقال شخصين، ونقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، اثنين منهما حالتهما خطيرة، ولم تتضح بعد حالة المصاب الثالث". يشار إلى أنه وقع أكثر من 70 حادث إطلاق نار حتى الآن خلال العام الجاري في جميع أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقا لمنظمة أرشيف العنف المسلح.

وكانت الشرطة الامريكية أعلنت إن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون بعد أن فتح مسلح النار بجامعة ولاية ميتشيجان، وانتشرت قوات إنفاذ القانون بالحرم الجامعي الرئيسي في إيست لانسينج، غربي ديترويت، بحثا عن مشتبه به.

وردت الشرطة على إطلاق النار الذي بدأ بعد الثامنة مساء بقليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال روزمان للصحفيين في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إنه تم العثور على ضحايا في كلا الموقعين.

وأكد أنه تم نقل ما لا يقل عن 5 ضحايا إلى المستشفى، بعضهم مصاب بإصابات تهدد الحياة، وأصدرت شرطة جامعة ولاية ميشيغان تحديثا عبر تويتر بعد ذلك بوقت قصير قالت فيه إن 3 أشخاص آخرين على الأقل قتلوا.

وقالت شرطة جامعة ولاية ميتشيجان في تغريدة على تويتر "لدينا 3 وفيات مؤكدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك 5 ضحايا نقلوا إلى المستشفى".

وأشارت شرطة الجامعة إلى أن المشتبه به فر من المكان وقوات الأمن تلاحقه لإلقاء القبض عليه.

وقالت شرطة الجامعة إنها قامت بإخلاء وتأمين عدد من مباني الحرم الجامعي بعد ساعات من إطلاق النار.

وحثت السلطات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمقيمين في الأحياء المجاورة خارج الحرم الجامعي على "لزوم أماكنهم" بينما تبحث الشرطة عن المشتبه به.