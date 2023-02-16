مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 فى تصادم ميكروباص مع ربع نقل بصحراوى إسماعيلية

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 أخرين جراء تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، تم نقلهم إلي مستشفيات الإسماعيلية المختلفة.

وتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارتين أمام في منطقة المنايف بمدخل مدينة الإسماعيلية بينهم سيارة ميكروباص.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ 8 سيارات إسعاف الي مكان الحادث لنقل المصابين والمتوفيين الي المستشفيات.

وقالت المصادر الطبية أنه تم نقل كافة المصابين الي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل المتوفيين الي ثلاجة مستشفي أبو خليفة للطوارئ.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت بالتحفظ علي الجثامين لحين انتداب مفتش الصحة للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.