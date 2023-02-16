اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 01:41 م
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مصرع شاب وإصابة آخر أثناء عبورهما الطريق بكفر الدوار فى البحيرة

الخميس، 16 فبراير 2023 01:04 م
مصرع شاب وإصابة آخر أثناء عبورهما الطريق بكفر الدوار فى البحيرة جثة - ارشيفية
البحيرة ناصر جودة

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لقى شاب مصرعه، وأصيب آخر، إثر اصطدامهما بسيارة مسرعة، أثناء عبورهما الطريق بمركز كفر الدوار بالبحيرة. 
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، بالفحص تبين مصرع" محمد م 24سنة  واصابة أمين .ا.ا ".26 سنة إثر اصطدامهما بسيارة أثناء عبورهما الطريق بالقرب من طريق عوايد ضيف التابعة لمركز كفر الدوار. 
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى  كفر الدوار  العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر ان محافظة البحيرة  قد شهدت مؤخرا حادث سير أسفر عن مصرع سيدة مسنة إثر إصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبور الطريق الصحراوى بالبحيرة.

وبالفحص تبين مصرع جثة سيدة مقيمة  مركز الدلنجات، إثر اصطدامها بسيارة اثناء عبورها طريق القاهرة-  الإسكندرية  دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة. 

وتم نقل جثة المتوفية  إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون  المركزى تحت تصرف النيابة العامة.  


 

 


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