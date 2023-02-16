محافظ القاهرة يشهد احتفالات الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الحسين ... صور

كتب سيد الخلفاوى

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الإحتفال الذى أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الإمام الحسين بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور سلامة جمعة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعدد من رجال الدولة وعلماء الدين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأقامت وزارة الأوقاف احتفالها السنوى بذكرى الإسراء والمعراج 1444هــ مساء اليوم، عقب صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ويُنقل على الهواء مباشرة وذلك اليوم الخميس عقب صلاة العشاء مباشرة بجميع المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية

وهنَّأ الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصريَّ والأمَّتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وأكَّد مفتي الجمهورية، فى بيان له اليوم الخميس، أنَّ رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة مليئة بالأحداث المهمة والإعجازية، وكانت كذلك اختبارًا لصدق إيمان المسلمين.

كما أشار إلى أنَّ معجزة الإسراء والمعراج فيها من الدروس والعبر ما نحن بحاجة إليه الآن، مثل الأمل والتفاؤل وحسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب، غير أنَّ الدرس الأعظم فيها هو ترقُّب الفرج في كلِّ شدة.