محافظ الدقهليه يوجه يدعم ضحايا حادث غرق سيارة ميكروباص فى ترعة بالسنبلاوين

وأشار "مختار"، إلي أن الحادث أسفر عن وفاة حالتين وإصابة 7 حالات تم نقلهم جميعا الي المستشفي لتلقي العلاج ، ووجه المحافظ بصرف مساعدات مالية فورية ونقل المصابين للمستشفي وصرف العلاج بالمجان ومتابعة حالتهم الصحية اول بأول.

وأكد "مختار"، أن المحافظة بكامل أجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية من خلال منظمات المجتمع المدني لتوفير حياه كريمه لهم ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والتى يضع هذه الفئات فى مقدمة الأولويات.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتوفير حياة كريمة له، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية لمصابي الحوادث والأسر المتضررة في حالات الأزمات والكوارث ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتوره نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.