محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

كتبت - مرام محمد

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الاحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف بالجيزة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد خاتم المرسلين بحي العمرانية.

وهنأ محافظ الجيزة ، خلال الاحتفال القيادة السياسية والشعب المصري ومواطني محافظة الجيزة بهذه المناسبة العطرة والتي نستلهم منها حب الوطن والالتفاف حول القائد وتوحيد الصف لاستكمال مسيرة التنمية، مشيدا بدور الأزهر والأوقاف في نشر الفكر الوسطى وصحيح الإسلام لحماية الأجيال الواعدة من أبناء مصر من الانسياق وراء أي فكر منحرف أو متطرف.

وبدأ الاحتفال، بتلاوة مباركة للقرآن الكريم، ثم القى الشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة كلمة تحدث فيها عن فضل هذه الليلة المباركة وعن كيفية استلهام الدروس والعبر المستفادة منها لأنها إحدى معجزات النبوة ومن أعظم آيات الله عز وجل التي أنعم بها على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، في تلك الليلة، واصفا إياها بأنها ليلة أدخل الله فيها السرور على نبيه المصطفى محمد، صلى الله عليه وسلم.

وطالب بالالتفاف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بوطننا الغالي مصر، موجهًا جميع الأئمة، بنشر وسطية وسماحة الدين الإسلامي والاقتداء بسنة النبي المصطفى، داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء. واختتم الحفل بالتواشيح الدينية والابتهالات، التي جسدت المعاني السامية لذكرى الإسراء والمعراج.

حضر الاحتفالية، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، والشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ورؤساء أجهزة التفتيش والمتابعة والسرفيس ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات وممثلي مديرية الأوقاف.