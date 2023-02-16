اليوم السابع
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محافظ الجيزة: نسب إنجاز مشروعات النصف الأول من العام المالى تخطت الـ65%

الخميس، 16 فبراير 2023 12:55 م
محافظ الجيزة: نسب إنجاز مشروعات النصف الأول من العام المالى تخطت الـ65% اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءا موسعا لمتابعة مراحل تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/ 2023 بنطاق المحافظة .

 

وأكد محافظ الجيزة على تحقيق نسب إنجاز متقدمة فى مشروعات الخطة المدرجة خلال النصف الأول من العام المالى بنسبة تخطت 65٪ والالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروعات.

 

وشدد المحافظ على مسئولى الأجهزة التنفيذية بضرورة الإسراع من وتيرة العمل لإنجاز المشروعات المتبقية لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مؤكداً على ضرورة السير علي النهج الذى تنفذه المحافظة كل عام بإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية بالكامل فى إطار النهضة التنموية التي تشهدها العديد من قطاعات المحافظة.

 

وأكد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية للأعمال التى يجرى تنفيذها، خاصة قبل مرحلة الاستلام وضرورة مراجعتها من خلال لجان مختصة لضمان مطابقتها للمواصفات وتلاشي كافى الملاحظات لتحقيق أقصى استفادة من مشروعات الخطة الاستثمارية وتوفير الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة ممكنة، مؤكداً عليهم بأن مقياس النجاح هو ما يتحقق من نتائج تحقق رضاء المواطن بالشارع وليس فقط الأداء وبذل الجهد.

 

وخلال اللقاء وجه اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف العمل في ملفات النظافة والقضاء على الإشغالات ومخالفات البناء والتعديات وتحسين المرافق كمهمات عاجلة تهدف إلى تحسين سبل معيشة المواطنين .

 

وشدد على ضرورة اتخاذ اللازم حيال تقارير المتغيرات المكانية لمنع المخالفات ورفع كفاءة النظافة، خاصة بالقرى بالمراكز والمدن من خلال إدخال خدمات الجمع السكنى بمختلف القرى وتوفير الأعداد الكافية من العمالة، لمنع تراكم المخلفات ومواجهه السلوكيات الخاطئة من البعض بإلقاء المخلفات بالترع والمصارف واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

 

وكلف المحافظ بتحسين أعمال الإنارة والحرص على توافر شبكات صرف مياه الأمطار بمختلف الشوارع والطرق والمحاور الجارى تطويرها ومواجهة مخالفات المحال ومراقبة الأسواق والتوسع فى إنشاء منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة والتأكد من إيصال الدعم لمستحقيه ومنع كافة مظاهر العشوائية والانتظار المخالف للسيارات وأمام المعارض وإزالة مظاهر التلوث البصرى من الشوارع.

 

وشملت مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة قطاعات الرصف والكهرباء والكبارى والأنفاق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والمرور والإطفاء، وأوضح تقرير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة عن النصف الأول للعام المالى 2022/ 2023 تحقيق قطاعات الاسكان والمرور لنسبة 100% من مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بكلاً منهما وتحقيق أحياء جنوب الجيزة والعجوزة ومراكز كرداسة وأوسيم أعلى نسب تنفيذ.

 

حضر اللقاء إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديرى المديريات والإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة.


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