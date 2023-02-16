محافظ الإسماعيلية يكرم مستشارى قضايا الدولة لتدريب العاملين بالجهاز الإدارى

كرم اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وفد مستشارى القسم القضائى بهيئة قضايا الدولة بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة، والمستشار أحمد سلامة الأمين رئيس القسم القضائى بالمحافظة وذلك على الجهود المبذولة خلال الدورات التدريبية التى نفذها القسم القضائى خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع محافظة الإسماعيلية لرفع كفاءة العاملين بالأقسام القانونية بالوحدات المحلية وتعريفهم ببعض القوانين الهامة التى تحكم العمل بالدولة فى مجال حماية أموال الدولة تحت عنوان "الحماية القانونية لأموال الدولة العامة والخاصة".

وتضمنت الدورات التدريبية عدة موضوعات منها، الرعاية التشريعية للمال العام والموظف العام ودور المؤسسات الرقابية فى حمايتها، الحماية الجنائية لأملاك الدولة العامة والخاصة، دور تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى إنفاذ القانون وحماية المال العام.

وأكد محافظ الإسماعيلية على تقديره للدور الذى تقوم به هيئة قضايا الدولة وتعاونها الوثيق فى مجال تقديم التدريب اللازم لأعضاء الإدارات القانونية للتوعية ورفع الكفاءة لتحقيق الاستفادة من تنفيذ ما يتعلق بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر لمستشارى هيئة قضايا الدولة، وقام بتسليمهم شهادات التقدير؛ تكريمًا لهم على ما بذل من جهد لإنجاح الدورات التدريبية مؤكدًا على استمرار التعاون المقبل فى اتجاه التدريب لما يستجد من قوانين تحكم العمل الحكومى لتحسين الأداء للعاملين بالقطاع الحكومى.

ومن جهتم، أكد مستشارو هيئة قضايا الدولة على شكرهم لمحافظ الإسماعيلية على تعاونه وحرصه على رفع كفاءة العاملين بالأقسام القانونية؛ حفاظًا على المال العام وحق الدولة الذى هو حق كل مواطن.