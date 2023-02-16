محافظ الإسكندرية يشدد على الاهتمام بملف الطفولة ومتابعة عمل لجان الحماية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على الاهتمام بملف الطفولة، ومتابعة عمل لجان حماية الطفولة على مستوى الأحياء لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف، كون الأطفال هم الركيزة الأساسية للمستقبل.

وعقدت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزه ثان ورئيس اللجنه الفرعية للطفولة بالحي، الاجتماع الدوري الخاص باللجنة الفرعية لحماية الطفولة وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحي، وخلال الاجتماع تم مناقشه كافة بلاغات خط نجدة الطفل وحالات الأطفال المعرضة للخطر، وعددها 11 بلاغًا واردًا من خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأيضًا من خلال رصد الوحدة الفرعية وآلية حمايتهم من الخطر، وتقديم كافة الخدمات، وسبل الدعم اللازمة لهم.

كما ترأست هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي اجتماع اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بديوان عام حي العجمي، بحضور أعضاء اللجنة من التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة ومنظمات المجتمع المدني الشريكة وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد 11 بلاغًا من الأطفال المعرضين للخطر.

كما عقد اجتماع اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي شرق والذي ترأسة اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفوله بالحي، وخلال الاجتماع تم مناقشة كافة بلاغات خط نجده الطفل وحالات الأطفال المعرضة للخطر وعددها 30 بلاغًا وردت من خط نجده الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ورصد الوحدة الفرعية، وتم تقديم كل سبل الدعم اللازم لهم وتم من خلال البلاغات التعامل مع عدد 38 طفلًا.

وتابعت عزة سعد رئيس حي وسط ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالحى، وتشكيل اللجنة بعقد الاجتماع الدوري بمقر الحي، وخلال الاجتماع تم مناقشه كافه بلاغات خط نجدة الطفل وحالات الأطفال المعرضة للخطر وعددها 17 بلاغا من خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفوله والأمومة، ورصد الوحدة الفرعية وتم تقديم كل سبل الدعم اللازم لهم .

وترأس أيضا السيد موسي رئيس حي العامرية أول ورئيس اللجنة الفرعية للطفولة بالحى، إجتماع اللجنة الفرعية بقاعة الإجتماعات بديوان عام الحي، وتناول الاجتماع مناقشة كافة بلاغات خط نجدة الطفل وحالات الاطفال المعرضه للخطر وعددها 9 بلاغات لعدد11 واردة من خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومن خلال رصد الوحدة الفرعية لبحث آلية حمايتهم من الخطر، وتقديم كافة الخدمات وسبل الدعم اللازم لهم .

وخلال الاجتماعات تم مناقشة أهم النتائج الإيجابية التي حققتها اللجنه الفرعية خلال شهر يناير، كما تم استعراض أهم النتائج الإيجابية التي حققتها اللجنة خلال شهر يناير 2023، ومن أهمها المبادرات التي أطلقها المحافظ "عام دراسي بلا تسرب - بلا عنف ".

جاء ذلك بحضور أمل عادل رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة وأعضاء اللجنه الفرعية.