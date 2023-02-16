محافظ الأقصر يتفقد العمل فى رصف وتطوير شوارع المدينة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، جولة لتفقد أعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بعدد من الشوارع بمدينة الأقصر، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن لإضفاء المظهر الجمالي والشكل الحضاري اللائق بالمحافظة .

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد أعمال التطوير بمنطقة إمتداد شارع التليفزيون بطول 2000 متر، وأعمال الرصف الجارية بشارع حوض البلاح بطول 2000 متر، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة، مع التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

كما شملت الجولة تفقد أعمال رفع الكفاءة بتلك الشوارع وتغيير البلدورات والأرصفة المتهالكة وتركيب بلاط انترلوك إلى جانب أعمال التجميل وزيادة معدلات الإضاءة والتشجير، وذلك بما يليق بالصورة الجمالية والحضارية التي تشهدها محافظة الأقصر.

وأكد محافظ الاقصر، أن المحافظة تتبنى خطة لرصف عدد من الشوارع والطرق الرئيسية على مستوى المحافظة، والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بأهمية رفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق كونه أحد العوامل الهامة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورافق المحافظ، خلال الجولة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وحسن عبده رئيس حي جنوب، ومسؤولين من الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أنه حققت المحافظة مؤخراً سلسلة نجاحات فى مجال وقطاع رصف الطرق المتهالكة فى المدن المختلفة، حيث تشهد محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى مشروعات قومية لتطوير وإنشاء ورصف وتجميل الطرق بالمدن وأيضاً بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تقديم أفضل خدمة للمواطنين فى حياتهم اليومية، وللحد من الحوادث المتكررة على تلك الطرق وخدمة أفضل لحركة السياحة حول المحافظة.



العمل فى رصف وتطوير عدد من شوارع الأقصر



العمل فى رصف وتطوير عدد من شوارع المدينة بالأقصر



متابعة العمل فى رصف وتطوير عدد من شوارع المدينة



محافظ الأقصر يتفقد العمل فى رصف وتطوير عدد من شوارع



