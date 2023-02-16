محافظة بورسعيد تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج فى المسجد العباسى.. صور

وحضر الاحتفالية 65 مشاركا فى مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الدينى يمثلون 41 دولة، والتي سيتم افتتاحها غداً بالمركز الثقافي في نطاق حي الشرق.

وتتناول رحلة الإسراء والمعراج، عدد من الدروس المستفادة، والتي كانت تكريماً للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد فقدان زوجته وعمه في عامٍ واحد، فكانت زوجته السيدة خديجة جبهة الدفاع المعنوي، وكان عمه أيضاً المساند القوى له.

وألقي جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، كلمة أكد فيها على أهمية المساجد فهي البيوت التي تعلم فيها المسلمين، وفي ليلة الإسراء والمعراج ما يدل على ذلك، فقد كانت البداية من مسجد والنهاية في مسجد.

وأكد محمد عفيفى، مدير منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، أن رحلة الإسراء والمعراج كانت معجزة ربانية ولك تكن رحلة عادية، ونصر الله نبيه محمد بدليلٍ جديد له بالإسراء والمعراج، وفرج لهمه وكربه.