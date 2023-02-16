وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن أعمال هذه الدورة للمجلس التنفيذي، الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، تندرج في إطار التحضير للقمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي وتنعقد تحت شعار "تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وبحسب البيان، يناقش المشاركون العديد من التقارير المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا وتجديد عضوية بعض الهيئات الفرعية، فضلاً عن مشاريع القرارات التي ستعرض أمام القمة المقبلة.