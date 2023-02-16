مجلة "فوكوس": تعطل المواقع الإلكترونية لعدة مطارات ألمانية

وكالات

ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الخميس، أن المواقع الإلكترونية لعدة مطارات ألمانية معطلة في الوقت الراهن.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، أضافت أن مطارات في دوسلدورف ونورمبرج ودورتموند من بين المطارات المتضررة.

وكانت قد دعت النقابة العمالية المتحدة لقطاع الخدمات (فيردي)، العاملين في سبعة مطارات بالبلاد إلى الإضراب لمدة 24 ساعة يوم الجمعة المقبل قائلة إن جهود التفاوض الجماعية لم تسفر عن تقدم يذكر.

وقالت الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت أكبر مطار في ألمانيا في بيان إن الإضرابات المزمعة ستتسبب في "تعطل كبير".